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中国财经 | 2017年 2月 17日 星期五 17:46 BJT

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模

路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。

公告显示，公司管理层可在母公司各项风险控制指标符合监管要求的前提下，全权办理涉及增资事项的相关手续，以上增资可视业务需要分期投入。

据中信证券2016年中报，截止去年6月末，中信证券投资公司注册资本30亿元，净资产39.7亿元，主营业务为金融产品投资、证券投资、投资咨询。

中信证券还对一些非核心投资进行梳理。公告称，中信证券及其子公司将挂牌出让证通股份有限公司4.5667%股份和前海股权交易中心（深圳）公司12.7399%股权，挂牌价分别不低于1.115亿元和2.999亿元，并放弃行使新疆股权交易中心27.27%股权的优先购买权。

中信证券A股周五收报16.67元，跌0.3%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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