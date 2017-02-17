中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
公告显示，公司管理层可在母公司各项风险控制指标符合监管要求的前提下，全权办理涉及增资事项的相关手续，以上增资可视业务需要分期投入。
据中信证券2016年中报，截止去年6月末，中信证券投资公司注册资本30亿元，净资产39.7亿元，主营业务为金融产品投资、证券投资、投资咨询。
中信证券还对一些非核心投资进行梳理。公告称，中信证券及其子公司将挂牌出让证通股份有限公司4.5667%股份和前海股权交易中心（深圳）公司12.7399%股权，挂牌价分别不低于1.115亿元和2.999亿元，并放弃行使新疆股权交易中心27.27%股权的优先购买权。
中信证券A股周五收报16.67元，跌0.3%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。