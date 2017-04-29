中信证券第一季净利增40% 浮动收益和利息收入等上升

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。
季报显示，一季度中信证券实现营业收入86.15亿元，同比增长10.15亿元，增幅为13.36%；每股收益0.19元。
季报显示，一季度中信证券传统的经纪业务，投行业务及资产管理收入均同比下降，但是同期公允价值变动收益因持有金融工具价格变动而同比增长6.1亿元；其他业务收入因中信证券子公司大宗商品贸易销售大增而同比增长5.65亿元；利息净收入增长3.87亿元；投资收益增长3.15亿元。
中信证券去年实现净利约104亿元，同比下降48%。公司董事长张佑君稍早曾表示，将通过深化境内业务以及加大海外业务投入来保持增长速度和规模，期望未来五年海外业务收入占比增至三成。
中信证券A股周五收报16.23元，与上日持平。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。