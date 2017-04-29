中信证券第一季净利增40% 浮动收益和利息收入等上升

路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。

季报显示，一季度中信证券传统的经纪业务，投行业务及资产管理收入均同比下降，但是同期公允价值变动收益因持有金融工具价格变动而同比增长6.1亿元；其他业务收入因中信证券子公司大宗商品贸易销售大增而同比增长5.65亿元；利息净收入增长3.87亿元；投资收益增长3.15亿元。