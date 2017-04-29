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中国财经 | 2017年 4月 29日 星期六 21:03 BJT

中信证券第一季净利增40% 浮动收益和利息收入等上升

路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。

季报显示，一季度中信证券实现营业收入86.15亿元，同比增长10.15亿元，增幅为13.36%；每股收益0.19元。

季报显示，一季度中信证券传统的经纪业务，投行业务及资产管理收入均同比下降，但是同期公允价值变动收益因持有金融工具价格变动而同比增长6.1亿元；其他业务收入因中信证券子公司大宗商品贸易销售大增而同比增长5.65亿元；利息净收入增长3.87亿元；投资收益增长3.15亿元。

中信证券去年实现净利约104亿元，同比下降48%。公司董事长张佑君稍早曾表示，将通过深化境内业务以及加大海外业务投入来保持增长速度和规模，期望未来五年海外业务收入占比增至三成。

中信证券A股周五收报16.23元，与上日持平。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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