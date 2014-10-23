中信与大宗商品贸易商托克联手 在华成立物流公司

路透悉尼10月23日 - 中信证券(600030.SS)下属子公司已经与全球大宗商品贸易公司托克(Trafigura)旗下部门签署协议，将在中国成立一家仓储和物流合资企业。中信证券是中国最大的投资银行。

托克在声明中称，新公司将由中信证券下属中信寰球商贸(上海)和托克旗下Impala Terminals共同经营，最初将主要在上海发展仓储、物流、货运和码头业务，然后将扩展到全国和海外。

声明称，合资公司将遵守“国际安全与运作流程标准”。

自6月初中国青岛港口曝出金属融资欺诈案以来，中国的仓储网络就受到各方关注。

这次丑闻使托克和中信的澳洲贸易公司均遭受损失，据估算银行和贸易商的累计损失超过10亿美元。中国媒体报导称，国内银行的曝险规模超过25亿美元。

受此影响，银行在放贷之前收紧了审查，特别要求物流公司拥有自营仓库，而不是像国内企业普遍依赖第三方运营商的做法。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)

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