中信信托探路首单商用物业租金债权ABS 将在深交所挂牌

路透北京10月19日 - 由中国中信信托作为交易安排人和受托人的“中信·茂庸投资租金债权信托受益权资产支持专项计划”日前完成发行，将在深交所挂牌交易。这是国内首单直接以商用物业租金债权为基础资产的企业资产证券化业务。

中信信托的新闻稿显示，本次项目采用“财产权信托+资产支持专项计划”双SPV结构设计，原始权益人以其持有的北京商用物业的租金债权委托中信信托设立财产权信托，中信信诚作为计划管理人设立资产支持专项计划并持有信托受益权。

同时，优先级资产支持证券发行总规模人民币10亿元，期限8年，预期收益率4.9-6.0%/年，并采取了差额补足、资产回购、物业抵押等外部增信措施。

项目负责人类凡表示，各档证券的票面利率主要是参考发行期间市场相关利率情况确定的，基本反映了市场ABS产品的普遍利率水平。且ABS产品投资者主要针对合格机构投资者，在当前金融市场利率普遍下行的大环境下，从实际销售的情况来看，市场对定价的反馈非常积极。

中信信托副总经理赵娜认为，当前传统信托业务竞争日趋白热化，资产证券化对于企业拓宽融资渠道、盘活存量资产、优化金融资产配置、丰富市场投资品种等具有重要意义，是次项目也是公司在当前市场及监管环境下对债权型REITs的一次积极探索。

中国央行二季度货币政策执行报告称，中国信贷资产证券化市场还处于发展初期，信贷资产支持证券余额仅占贷款余额的0.3%，发展潜力巨大，未来将不断扩大信贷资产证券化试点规模，提高产品标准化、规范化水平。（完）