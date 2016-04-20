中信信托去年末资产管理规模近1.4万亿元 净利同比增13%

路透上海4月20日 - 以资产管理规模计中国第一大信托公司--中信信托公布年报显示，2015年末全口径资产管理规模为13,862亿元人民币，比上年同期增长25%；实现净利润超31.5亿元，同比增13%。

自2011年起，中信信托主动调整业务结构，分散化经营策略，适度分散风险。年报显示，截止去年末，信托本部管理资产规模突破1万亿元，比上年同期增长13%；通过专业子公司开展的资产管理业务规模3,634亿元；为受益人分配信托利润超过543亿元，同比46.7%。

在各类信托业务中，非主动管理类占比58.51%；同时主动管理类信托业务中，房地产类规模占总规模的比例为2.20%，金融投资类占比4.28%，信政业务占比13.49%，资产证券化占比9.84%。

面对信托公司传统业务增速减缓，行业整体“加速式微”挑战，中信信托制定了“三驾马车”、“多轮驱动”的新阶段发展战略。

中信信托发布新闻稿引述其董秘王道远称，信托业务、固有业务以及信托公司下属专业子公司，将会给未来信托公司可持续性经营提供主要动力，“三者之间是个相互调整的过程。”

在中信信托看来，信托业可以在以下方面有所关注并进行业务拓展，如PPP，信托投行并购、VC/PE投资，医疗健康、消费信托等创新业务，大中型企业定制化服务，资产证券化，财富管理，国际业务，互联网金融，混合所有制改革等。

王道远认为，在政信合作业务转型方面，找准政策“风向”十分重要，比如“一带一路”战略，就意味着未来会建设更多基础设施，需要大量资金支持。在具体业务模式方面，或许可以借鉴政府与社会资本合作模式，市政水、电、气等优质资产的ABS业务，股权投资优质平台公司等创新方向。

在银信合作业务转型方面，未来可以探索合作推出组合金融服务，满足客户个性化融资需求；利用银行账户管理体系，监管集团企业的资金账户，以及产品代销，共同发掘客户潜在需求等。（完）