中信信托将推出首期数十亿元的健康产业基金

路透北京10月31日 -中信信托有限公司周四表示，将推出总额数百亿，首期数十亿元人民币的健康产业基金，用于云南昆明“嘉丽泽国际健康岛”等健康、医疗和养老项目。

中信信托新闻稿称，中信信托与国内外知名医疗、健康服务机构合作，提出通过健康产业基金的方式，以“嘉丽泽国际健康岛”为示范，形成以医疗、养生、养老为中心，旅游等多项服务为一体的“医养”综合体。

“嘉丽泽项目预计将于明年一季度完成拿地工作，预计面积100万平方米，建设周期3-5年。”副总经理李峰在周四举行的媒体见面会上表示。

他并表示，首期基金规模大约在10-50亿元人民币，主要用于项目建设。项目的建设投入大约在20亿元人民币左右，资金来源全部是机构投资人，包括保险公司、外资产业基金等。后续的长期维护资金则会选择个人投资者--国内的高净值客户。

整个基金的规模将达数百亿，且后续会设计不同期限周期的产品给到个人投资者。

“个人投资者获取收益的模式变了，是目前到养老的服务，而不是现金收益。”他并称。

在医疗机构合作方的选择上，中信信托已经与提供精品医疗诊断及医疗咨询的英国CirclePartnership精品医院集团、法国高利泽养老集团等机构合作。

中国慢病康复与健康养老产业联盟常务副理事长樊世斌表示，目前中国仍是以居家养老为主，90%的人居家养老，3%的人机构养老，7%的人社区养老。他并认为集中康复和居家养老相结合的模式值得推崇。

李峰并解释称，该基地并不是长期居住的养老场所，更像是短期保养基地，因此并非只针对高净值客户。未来也会考虑将健康产业基金产品与理财结合起来，降低消费难度。

中信信托提供的新闻稿并称，中国医疗健康产业2012年现存企业20万家以上，市场规模2,800亿元人民币，预计2013年增幅达30%。目前，每1,000位老人仅拥有16.6个床位，服务和管理体系尚不健全。（完）

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

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