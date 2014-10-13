中信股份旗下中信信托增资至100亿元 成中国第一大信托

路透上海10月13日 - 中国中信股份(0267.HK)旗下控股公司--中信信托有限责任公司周一公告称，已获银监会批准，注册资本金由12亿元人民币增加至100亿元；增资后中信信托成为中国第一大信托公司，其注册资本金及资产管理规模均居业内第一。

刊登在上海证券报的公告显示，此次增资目前已经完成工商变更登记手续，公司股东的出资比例保持不变。上海证券报周一报导则指出，本次增资是通过累积利润转增的方式。

公司2013年年报信息显示，中信股份持股80%，中信兴业投资集团持有其余20%股份。

截至2013年末，中信信托实际资产管理规模达到8,174亿元，其中信托资产规模为7,297亿元，通过基金管理子公司等形式管理的资产规模为877亿元，公司固有资产达到148.77亿元。截止去年底，公司累计未分配利润达96.85亿元。

上证报报导并指出，此次增资后，中国信托公司注册资本规模排名位次发生变化，中信信托以100亿元的注册资本雄踞第一，平安信托以69.88亿元的规模居第二，排名第三的中融信托注册资本达60亿元。(完)

(发稿 丁淑琴/林琦; 审校 杨淑祯)

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