中信信托逾6亿元投向唐山世园会 信托业首单PPP项目落地

路透北京7月16日 - 中国的地方平台公司被剥离政府融资功能后，政府和社会资本合作模式（PPP）正成为信托业的新兴业务。以资产管理规模计中国第一大信托公司--中信信托向社会募集资本6.08亿元，投向唐山世园会PPP项目，成为信托业内首单落地的PPP项目。

路透周四从中信信托获悉，“中信·唐山世园会PPP项目投资集合资金信托计划”近日落地。资料显示，河北省准公益基建项目“2016唐山世界园艺博览会基础设施及配套项目”总投资约33.63亿元，建设运营期限为15年。

中信信托项目负责人称，“政府与我们合作，可以规避与民营企业合作中其盲目追求短期利益的风险，同时我们以社会资本受托人的身份参与PPP项目，可有效平衡政府、产业资本、社会资本的合作关系。”

唐山世园会项目中，由代表政府的南湖投资公司、世园管理公司投入注册资本4.05亿元；中信信托投入项目公司的注册资本为6.08亿元，项目股权占比60%；银行贷款23.5亿元，投入进度根据项目公司与贷款银行签署的贷款合同的具体约定执行。

中信信托项目负责人表示，除传统的贷款等直接融资工具外，还可采用股权投资、夹层融资、资产证券化、收益权转让等方式为唐山市PPP项目提供建设资金及运营管理工作，提供了一揽子解决方案。

他并介绍，唐山市借助中信集团的综合资源，后续与中信信托就唐山市供水、供热、垃圾处理等PPP项目开展一系列深度合作。

PPP（Public-Private-Partnership）模式，即政府和社会资本为提供基础设施产品或服务，以特许经营为纽带，彼此共担风险、分享收益的合作模式。

**PPP模式路漫漫**

去年9月，中国国务院下发《关于加强地方政府性债务管理的意见》(简称“43号文”)，明确剥离政府融资平台公司的政府融资职能，并推广使用PPP模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。

PPP模式取代政信合作信托是大势所趋，但因资金成本等现实问题，信托公司迟迟未有真正落地项目。

以首单落地的中信信托PPP项目为例，15年的期限以及8%的预期社会资本投资回报率并不占优势。

对此，中信信托项目负责人表示，该项投资基于认可唐山市目前在河北省乃至全国的经济地位以及“京津冀一体化”背景下发展机遇，看好唐山市未来经济、社会、环境的全面发展，并建立长期合作关系。

该负责人并透露，基础设施投融资是公司近年来核心业务之一，目前还在浙江、江苏、福建等地积极开拓PPP项目合作机会。

国务院5月转发关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作（PPP）模式指导意见，称将在新建公共服务项目中，逐步增加使用PPP模式的比例，并表示将引进社会资本参与地方融资平台公司存量项目改造，通过PPP模式减少地方政府性债务，着力化解地方政府性债务风险。

目前，包括中信信托、建信信托、中融信托等均开始试水PPP项目。

另一家大型信托公司高管则表示，"PPP项目收益低，期限也长，风险又高，收益和风险不匹配。央企得响应国家号召，市场化程度高的信托公司目前参与积极性非常低。"

该高管并谈到，“转型路漫漫，赚钱的项目做不了，不赚钱的也得慢慢尝试做。”（完）

(发稿 李铮； 审校 黄凯)

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