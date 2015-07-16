中信信托逾6亿元投向唐山世园会 信托业首单PPP项目落地

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月16日 - 中国的地方平台公司被剥离政府融资功能后，政府和社会资本合作模式（PPP）正成为信托业的新兴业务。以资产管理规模计中国第一大信托公司--中信信托向社会募集资本6.08亿元，投向唐山世园会PPP项目，成为信托业内首单落地的PPP项目。
路透周四从中信信托获悉，“中信·唐山世园会PPP项目投资集合资金信托计划”近日落地。资料显示，河北省准公益基建项目“2016唐山世界园艺博览会基础设施及配套项目”总投资约33.63亿元，建设运营期限为15年。
中信信托项目负责人称，“政府与我们合作，可以规避与民营企业合作中其盲目追求短期利益的风险，同时我们以社会资本受托人的身份参与PPP项目，可有效平衡政府、产业资本、社会资本的合作关系。”
唐山世园会项目中，由代表政府的南湖投资公司、世园管理公司投入注册资本4.05亿元；中信信托投入项目公司的注册资本为6.08亿元，项目股权占比60%；银行贷款23.5亿元，投入进度根据项目公司与贷款银行签署的贷款合同的具体约定执行。
中信信托项目负责人表示，除传统的贷款等直接融资工具外，还可采用股权投资、夹层融资、资产证券化、收益权转让等方式为唐山市PPP项目提供建设资金及运营管理工作，提供了一揽子解决方案。
他并介绍，唐山市借助中信集团的综合资源，后续与中信信托就唐山市供水、供热、垃圾处理等PPP项目开展一系列深度合作。
PPP（Public-Private-Partnership）模式，即政府和社会资本为提供基础设施产品或服务，以特许经营为纽带，彼此共担风险、分享收益的合作模式。
**PPP模式路漫漫**
去年9月，中国国务院下发《关于加强地方政府性债务管理的意见》(简称“43号文”)，明确剥离政府融资平台公司的政府融资职能，并推广使用PPP模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。
PPP模式取代政信合作信托是大势所趋，但因资金成本等现实问题，信托公司迟迟未有真正落地项目。
以首单落地的中信信托PPP项目为例，15年的期限以及8%的预期社会资本投资回报率并不占优势。
对此，中信信托项目负责人表示，该项投资基于认可唐山市目前在河北省乃至全国的经济地位以及“京津冀一体化”背景下发展机遇，看好唐山市未来经济、社会、环境的全面发展，并建立长期合作关系。
该负责人并透露，基础设施投融资是公司近年来核心业务之一，目前还在浙江、江苏、福建等地积极开拓PPP项目合作机会。
国务院5月转发关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作（PPP）模式指导意见，称将在新建公共服务项目中，逐步增加使用PPP模式的比例，并表示将引进社会资本参与地方融资平台公司存量项目改造，通过PPP模式减少地方政府性债务，着力化解地方政府性债务风险。
目前，包括中信信托、建信信托、中融信托等均开始试水PPP项目。
另一家大型信托公司高管则表示，"PPP项目收益低，期限也长，风险又高，收益和风险不匹配。央企得响应国家号召，市场化程度高的信托公司目前参与积极性非常低。"
该高管并谈到，“转型路漫漫，赚钱的项目做不了，不赚钱的也得慢慢尝试做。”（完）
(发稿 李铮； 审校 黄凯)
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