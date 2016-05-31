中信集团与中国广电将组建合资企业 发展移动交互电视网

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港5月31日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周二称，其控股股东中国中信集团与中国广播电视网络有限公司已签订框架协议，双方将组建合资企业，共同投资、建设、运营移动多媒体交互广播电视网。
中信股份表示，拟由合资企业从事之业务在地域上与中信股份旗下中信国际电讯(1883.HK)目前从事的业务不产生重合，期待未来在合规前提下与合资企业在业务方面有协同与合作的可能。
中国广电是中国基础电信运营商之一，致力于中国有线电视网络整合。
中信集团持有中信股份58.13%的权益。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)