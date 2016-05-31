中信集团与中国广电将组建合资企业 发展移动交互电视网

路透香港5月31日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周二称，其控股股东中国中信集团与中国广播电视网络有限公司已签订框架协议，双方将组建合资企业，共同投资、建设、运营移动多媒体交互广播电视网。

中信股份表示，拟由合资企业从事之业务在地域上与中信股份旗下中信国际电讯(1883.HK)目前从事的业务不产生重合，期待未来在合规前提下与合资企业在业务方面有协同与合作的可能。

中国广电是中国基础电信运营商之一，致力于中国有线电视网络整合。

中信集团持有中信股份58.13%的权益。（完）

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