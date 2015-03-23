企业结盟：澳洲威秀与中信成立5亿美元主题公园基金

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透悉尼3月23日 - 澳洲威秀(Village Roadshow) 周一称，将与中国国际信托投资公司 成立价值5亿美元的合资企业，在中国大陆投资主题公园。威秀旗下拥有澳洲最大的连锁影院和几家主题公园。
威秀称经过两年的磋商，已签署建立资金管理合资企业，并将此次合作称为向中国和东南亚进军计划的“重要里程碑”。目前未能立即联系到中信驻澳洲官员置评。
威秀表示，将持有新资金管理公司49%的股权，中信持有51%。不过负责设计、建设和运营新主题公园的管理公司60%的股份归威秀所有。
此次合作也显示出，尽管国有企业中信与矿业巨头Clive Palmer陷入法律纠纷，但仍愿意与澳洲企业进行业务往来。Palmer要求中信退出96亿美元的中澳铁矿项目(Sino Iron Project)，这是中国最大的海外矿业投资。
威秀声明显示，两家企业将在未来两到三年各投资最多2,500万美元，其余所需资金由中信筹集。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。