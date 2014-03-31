花旗压力测试未能过关 向股东增加返现计划搁浅--报道

路透3月28日 -金融时报周五援引高管和知情消息人士的话报导，花旗集团(C.N)因为审计方面存在问题，未能通过美国联邦储备委员会(美联储)的资本评估，使人益发担忧该银行在管控方面存在疏漏。

金融时报网站报导称，花旗高管承诺改进审计以及反洗钱工作流程，力图缓和外界的忧虑。正是出于这种忧虑，监管机构否决了该银行向股东增加现金返还的计划。

该报援引消息人士的话称，花旗管理层内部的紧张形势也在不断发酵。

该报还援引一位资深高管的话称，花旗执行长Mike Corbat已表态，自己“过分自信地认为”已经修复了花旗与监管机构之间不甚稳固的关系，“错误地把关系‘不差’当成了关系良好”。

华尔街日报称，美联储拒绝了花旗增加向股东返还资本的计划,股东们可能至少要到2015年才能等来派息或股票回购的增加。

目前未能立即联络到花旗代表给予置评。(完)

(编译 郑茵 审校 许娜)

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