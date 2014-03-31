花旗压力测试未能过关 向股东增加返现计划搁浅--报道

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透3月28日 -金融时报周五援引高管和知情消息人士的话报导，花旗集团(C.N)因为审计方面存在问题，未能通过美国联邦储备委员会(美联储)的资本评估，使人益发担忧该银行在管控方面存在疏漏。
金融时报网站报导称，花旗高管承诺改进审计以及反洗钱工作流程，力图缓和外界的忧虑。正是出于这种忧虑，监管机构否决了该银行向股东增加现金返还的计划。
该报援引消息人士的话称，花旗管理层内部的紧张形势也在不断发酵。
该报还援引一位资深高管的话称，花旗执行长Mike Corbat已表态，自己“过分自信地认为”已经修复了花旗与监管机构之间不甚稳固的关系，“错误地把关系‘不差’当成了关系良好”。
华尔街日报称，美联储拒绝了花旗增加向股东返还资本的计划,股东们可能至少要到2015年才能等来派息或股票回购的增加。
目前未能立即联络到花旗代表给予置评。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。