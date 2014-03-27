中信泰富获中信集团借壳 今日复牌早盘初段曾大涨30%（更新版）

* 中信泰富拟收购中信股份，中信集团实现借壳上市

* 中信泰富今日复牌，早盘初段曾大涨30%

* 合并后的集团价值约达420亿美元

(新增评论和背景)

路透香港3月27日 -香港老牌中资企业中信泰富(0267.HK)正在研究以现金及发行新股方式收购中信集团旗下的中信股份，藉此实现母公司在港整体上市，消息刺激中信泰富周四复牌股后，股价最多大涨30%。

这将是直属国务院的中央企业首宗借壳香港子公司实现整体上市案例，或显示出新一轮国企改革深度和阔度。合并后的集团价值料达约420亿美元，是目前市值约530亿港元的中信泰富的六倍多。

中信泰富周三晚间于联交所的公告称，公司正在与中国中信集团和北京中信企业管理有限公司，协商有关收购中国中信股份有限公司100%已发行股份之交易，并于周三签订框架协议，以协商确定目标股份的转让对价总额和形式。

根据框架协议，转让对价预计将包括现金和中信泰富的新股，代价股份拟按照每股13.48港元发行并分配，价格较停牌前周一收市价12.66港元，有6.48%溢价。

中信泰富周四复牌，早盘初段曾大涨30%，触及16.54港元，为自2011年8月以来高位。香港时间13:13涨幅收歛至14.85%，报14.54港元。

虽然交易作价有待买卖双方协商确定，不过中信股份于2013年末的股东权益达2,250亿元人民币，净利340亿元，相信交易作价不低于1倍市帐率。

按昨日收盘价，中信泰富市值则为462亿港元。目前中信股份是中信泰富的控股股东，通过其境外附属公司间接持有中信泰富约20.99亿股或57.51%的股份。中信集团主要通过中信股份开展业务。

投行Jefferies报告称，这宗建议交易将会是历来规模最大的国企注资案，将是国企改革深化的一个里程碑，并相信对中信泰富的小数股东带来可观的增值。至于香港的自由市场经济、完善的法治和高管治标准，将会在国企改革中扮演关键的角色。

中信泰富表示，“董事会认爲潜在收购完成后，中信泰富扩大后的股本，拓宽的经营范围和更强的管理能力将增强中信泰富的实力，提高其竞争能力并充分把握中国经济的高速增长带来的机遇。”

中信集团是在已故中国领导人邓小平的倡导和支援下，由中信泰富前主席荣智健父亲、前国家副主席荣毅仁创办。

中信集团一直有实现整体上市的计划，董事长常振明去年3月出席两会时已透露端倪，指集团成立的中信股份将计划在香港上市。

中信集团此前进行重组并成立中信股份作为集团综合性业务平台，中信股份发挥综合优势与整体协同效应，主要在中国亦在海外爲客户提供范围广泛的服务和产品，包括银行、证券、房地产、基础设施、资源能源、工程承包、贸易及其他业务。

中信股份同时是中信银行(0998.HK)(601998.SS)的控股股东。

中信泰富主要从事及投资于地产、航空、钢铁等业务，原本一直由荣智健掌管，2006年公司收购澳洲铁矿项目后债务急升，08年因对冲澳元而招致155亿港元外汇亏损，其后由中信集团正式接管，荣智健离开中信泰富，常振明于2009年4月起出任中信泰富主席。

经过数年来的业务调整，中信泰富出售了一些非核心业务，将资源集中于公司历来最大投资，也是中国企业迄今在海外资源领域最大的投资项目-

-中澳铁矿，以及房地产业务。公司亦持有大昌行(1828.HK)和中信国际电讯(1883.HK)等两家上市公司权益。

常振明上月在中信泰富业绩会上表示，中澳铁矿项目首两条生产线去年开始正式投产，始计算折旧，利息支出在2014年会大幅增加，因此公司的盈利会受到影响。

该项目自开始建设以来亦波折重重，由于技术难度高，多次延迟投产，至去年底止已投入的支出达到99亿美元，未来仍须投入一定的资本支出，以建设其余四条生产线。此外，将权利卖给中信泰富的原矿主、澳洲富豪ClivePalmer企图阻挠项目，具状控告中信泰富，指称中信泰富未履约支付数亿美元专利费，并企图阻止中信泰富使用港口。

截至去年12月底止年度，中信泰富的净利为75.88亿港元，按年增9%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍/梁慧仪；审校 林高丽/曾祥进)

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