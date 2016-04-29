中信证券总经理程博明等三人 及泽熙投资徐翔被依法批捕--新华

路透北京4月29日 - 新华社周五报导，中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)总经理程博明、经纪业务发展委员会行政负责人刘军、权益投资部负责人许骏等人涉嫌犯罪，于近日被依法批捕。

此外，泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔等人涉嫌操纵证券市场、内幕交易犯罪，也于近日被依法批准逮捕。上述案件均在进一步侦办中。

在中国去年的股灾中，中信证券高层接连被调查，这家中国最大券商董事长王东明亦退休。公司在去年11月收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书。因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。（完）