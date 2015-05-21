专访：中信证券今年将整合更多海外业务 倒逼内部管理提升--高层

作者/张晓翀

路透北京5月21日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)近期在国际化战略和布局上动作连连，公司副董事长殷可日前表示，今年中信证券还将进一步加大力度拓展海外市场，更多的海外业务整合有望进行。

他在接受路透专访时称，中国企业“走出去”已到关键的实质性阶段，中信证券几年前即已加强对全球机构客户的覆盖和深度研究，希望利用其在中国国内投行业务上的优势，更深入的为中国企业“走出去”服务。

“今年我们还会在进一步拓展海外市场方面花更大的力气。战略布局上，我们为中国‘一带一路’战略的服务可望更加深入。”殷可称。

他并表示，海外业务对公司内部管理上的提升非常重要，因其倒逼中信证券提高中后台管理水平、合规和法律水平，也提高了每个管理者的全球眼光和意识。

“因为你的业务延伸到海外以后，你要懂得海外的法规，海外的产品，你才敢做大的投资决定。”他称。

本月初，中信证券称已完成海外投行业务整合工作，将旗下两家海外投行分支--中信证券国际以及中信里昂证券整合成立“中信证券国际资本市场”（CITIC CLSA Securities）。

殷可并指出，为支持业务部门更有效率的执行项目，中信证券已开始对全球法律合规业务进行进一步的整合，未来中信证券将在境内外施行一体化管理。

除继续在亚洲市场保持优势外，中信证券也希望在欧美等发达市场继续拓展。他透露，中信证券英国分公司在原有投行业务基础上，已增加了固定收益和并购等业务，而在美国计划在原有经纪业务基础上，增加投资顾问业务。

另外，在澳大利亚，中信证券增加一个规模较大的投行团队，服务更多中国企业跨境需求，关注行业包括能源、制造业、传统农业及房地产等服务业。

不过殷可坦承，中信证券海外业务未来几年仍处于投入期。目前海外业务主要是对国内业务的互补，随着规模的扩张，人员、业务量和产品的增加，海外业务的收益将逐步体现。

中信证券2014年年报显示，中信证券国际（含中信里昂证券）覆盖亚太地区的业务实力持续加强，2014年全年，中信证券在亚洲（除中国大陆及日本市场）股权类项目承销金额位列全亚洲第六，较2013年的第二十七位有了显着提升。

**关注汇率风险**

人民币国际化是所有中资机构在海外发展的重要支撑，随着人民币进一步国际化和货币转换的多元化，汇率风险也成为中国投行和投资者在海外活动中必须要承受的成本。

“如果没有人民币国际化，中国的投行在海外发展实际上是无本之木。你用国内受限制的货币资产负债表去支持国际化的扩张基本上是不可能。”殷可称。

他认为，人民币长期处在升值的过程中，期间或出现波动。目前看来，对中信证券的影响还非常小，因为目前中信证券在国内的自有资产和资金量仍占据相当高的比例。

不过未来，随着境内境外资产的均衡，人民币汇率逐步的稳定，人民币成为常态化自由兑换货币的前景越来越清晰，不可否认，中信证券确实要考虑人民币汇率的风险。

中信证券作为香港人民币债券最大的场外市场做市商，已经开始通过整合全球司库功能，规避各个国家货币的风险。

**国企和民企走出去**

随着中国开放程度越来越高，中国企业在全球化过程中为交易对方展示了中国市场未来良好的发展机会和前景，国际投资人对交易价格的敏感性正在逐步降低。

“从投资人的眼里，现在对价钱看得更少了一点，因为他们理解到中国的发展创造了很多未来的机会。”殷可说。

他表示，尽管存在企业所有制性质、公司管制和未来战略方面的明显不同，但这些差异恰恰给了中资投行机会，中资投行可以利用在两种不同体制下的经验帮助交易者缩减差异，降低交易成本。

他认为，中资投行应多关注和对接有“走出去”自然需求的中小企业，因为这些中小企业代表了新经济的方向，具有高增长、高估值的特点，这些中小企业正处于高速成长的自然扩张阶段，通过企业自然成长形成的海外战略，令其海外并购扩张更容易成功。

“在这方面，我期望在我们整个的海外拓展和并购服务上，能通过实际的工作为这些企业带来一些帮助。”他称。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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