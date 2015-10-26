双降后资金利率或平台下移 收益率仍有下行空间--中信证券

路透上海10月26日 - 中国中信证券(600030.SS)固定收益部最新市场周报称，受中国降准降息影响，前期盘整的资金利率或将平台式下移，收益率仍将有一定下行空间，中短端产品风险较小，后续期限利差的压缩或将给长端收益率下行带来机会，交易型机构可适当择机参与。

对于配置型机构而言，非国开金融债的配置价值仍相对较好。

前瞻地看，三季度经济增长好于市场预期，投资对经济的拉动逐步减弱而消费的拉动增强、三产趋稳而二产持续走弱，经济结构继续调整。

在外需低迷，基建、房地产投资仍弱的情况下，短期工业产出仍有下行压力，政策面将仍以宽松为主，以延缓工业下行速度从而降低经济结构转型对就业的冲击。

而从9月财政支出保持高增速以及专项债加量来看，积极财政政策确在不断加码，降准落地将能有效对冲外汇占款持续大幅下降对流动性的侵蚀。

10月上旬的高频数据显示食品需求走弱、10月CPI同比或将继续走低，央行及时调降存贷款基准利率将有助于抑制实体经济的实际融资成本走高。

**投资拖累经济，三产超出预期**

9月财政支出力度和进度进一步加快，在经济趋势下行走势中后续仍将需要积极财政政策加码托底经济；工业受到上游疲弱影响走低，中游稳定下游消费品有所反弹，但目前看不到下游向上游传导，短期工业产出难有显着改善。

基建投资受到高基数影响同比回落，产能过剩和地产投资下滑抑制企业投资，而实体经济融资成本高企也削弱了企业投资的意愿；由于较高房地产库存使得销售带动投资链条不畅，需要关注降息后新开工能否持续向上，或带动投资提升。

三产对经济增长贡献增大，成为支撑经济发展重要力量，后续引导长端利率下行降低实体经济融资成本、进行市场化改革释放制度红利和政策空间有助于提振经济发展质量。

**双降顺应复杂环境 对抗通缩经济下行**

9月金融机构新增外汇占款大幅降低7,613亿元，储备货币增长增速从今年2月9.0%降至9月-2.0%，使得基础货币投放压力增大。而三季度经济破7.0%，短期物价压力放缓，上游去产能未完成，使得经济下行压力增大。

在面临全球面临竞争性量化宽松，国内工业通缩仍未缓解情况下，央行希望完成又一次降息，压低存款利率抗击通缩，为结构调整创造一个低利率环境。

此次降息还顺势完成利率市场化，为金融改革以及后续中国要加入SDR做铺垫。此次降准预计释放7,000亿元规模左右的资金，有助于保证银行体系流动性合理充裕。(完)