中信证券出台新规 防范信用帐户集中度过高风险

路透上海6月5日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)网站周五发布新规定，调整信用帐户中单一证券占比上限，以防范信用帐户内集中度过高风险，该新规定自7月1日起实施。

调整后的集中度实时控制指标包括三种情形，第一是投资者通过信用账户买入或者融资买入证券时维持担保比例不高于180%的，买入或者融资买入证券委托成交后信用账户内该证券市值占总资产的比例不得高于30%。

其二是投资者通过信用账户买入或者融资买入证券时维持担保比例高于180%但不高于240%的，信用账户内该证券市值占总资产的比例不得高于60%；其三是维持担保比例高于240%时，允许信用帐户内单一证券市值占总资产比例达到100%。

此前，中型券商南京证券曾宣布，自6月1日起，公司将对信用账户单一证券集中度实施控制，即投资者有未到期的融资融券负债，所持有的单一证券的市值占信用账户证券总市值的比例不得超过70%。

随着沪深两市融资规模突破2万亿元人民币之后，国内各大券商近日均加强了融资融券的风险防范，此前已有多家券商调高两融业务证券担保比例，近日又有不少券商开始出招防范融资买入单一证券过于集中的风险，例如兴业证券(601377.SS)暂停中信证券和中国平安(601318.SS)A股股票的融资买入。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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