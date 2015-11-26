中信证券公告称收到中国证监会立案调查通知书

中国2016年四季度GDP同比增6.8%超预期 全年增长6.7%--统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透北京11月26日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四公告称，收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书。因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
公告称，中信证券将全面配合中国证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。目前，公司经营情况正常。
在中信证券高层接连被调查后，这家中国最大券商上周宣布最新人事变动，公司现任董事长王东明将退休，曾担任过公司总经理的张佑君将重返中信证券，被提名为新董事长人选。
中信证券(600030.SS)A股周四报收19.89元人民币，此前一个月累计上涨27%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。