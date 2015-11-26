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中国财经 | 2015年 11月 26日 星期四 18:47 BJT

中信证券公告称收到中国证监会立案调查通知书

路透北京11月26日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四公告称，收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书。因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

公告称，中信证券将全面配合中国证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。目前，公司经营情况正常。

在中信证券高层接连被调查后，这家中国最大券商上周宣布最新人事变动，公司现任董事长王东明将退休，曾担任过公司总经理的张佑君将重返中信证券，被提名为新董事长人选。

中信证券(600030.SS)A股周四报收19.89元人民币，此前一个月累计上涨27%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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