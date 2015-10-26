双降利好债市 宽松资金面支持信用债杠杆操作--中信证券

路透上海10月26日 - 中国中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为，“双降”利好债市，且宽松资金面将继续支持杠杆操作，为信用债保驾护航。配合宽松的货币政策，财政政策将继续加码，包括近期专项金融债的扩容等，旨在促进经济启稳。整体来看，收益率上行风险有限。

但上周债市再次迎来违约事件，10中钢债以追加股权质押影响债券回售意愿、利息支付为由延付利息，但实际上已造成违约；长端信用债收益率下行不及利率债，预计与流动性有关，与此事关系有限。

已发生违约的12中富01再次公告拟以土地使用权质押再次借款1.85亿元，加之已存入偿债专户的2亿元借款（银行抵押贷款，用于偿还公司债），12中富01违约事件有望得以解决。

在资金面充裕、信用违约事件增加的背景下，中短期杠杆操作仍值得推荐，信用风险仍需把控。

上周中票市场交投尚可，五年AAA中票收益率下行2BP至3.90%的水平，与同期限政策性金融债信用利差略扩大至52BP左右。猪价下行将继续拖累食品价格走势，CPI或将继续下行。

**双降显央行宽松意图，短券性价比相对改善**

上周资金面维持相对宽松状态，1年FR007利率互换、1年国开债、1年AAA短融分别变动-2BP、-1BP、4BP至2.40%、2.65%、3.22%的水平。AAA短融与国开债利差上行至56BP左右、与资金利率利差扩大至82BP。

上周央行开展中期借贷便利操作1,055亿元；周五降准0.5%，再次释放资金约6,000亿。考虑到10月财政存存款上缴、人民币贬值压力下外汇占款减少因素，此举有利于保持资金面的相对宽松，资金利率维持相对稳定状态。

未来需关注的是双降后的人民币汇率走势，及对外汇占款的影响；但央行此次宽松意图明显，短端产品收益率性价比相对有所改善。

**城投债收益率均值已与AA产品出现明显倒挂**

上周七年提前还本的中西部地级城投债二级市场收益率下行10BP至4.79%左右的水平。城投类企业转型前，仍可获政府隐性支持。信用事件频发下，城投债性价比尚可，并获得投资者的追捧。

目前，城投债收益率均值已与AA产品收益率出现明显的倒挂，城投债的选择仍应在把握信用资质的前提下保持理性。

**个券点评**

上周共有143只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1712.9亿元。

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中期票据中，我们推荐15中建材MTN001；私募票据中，我们推荐15泰达投资PPN005、15锡交通PPN001；企业债中，我们推荐15铁道13、15铁道14、15贵阳路桥债（有担保）；公司债中，我们推荐15赣粤02、15福能债。(完)