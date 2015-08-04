中信证券旗下金石投资携手成立50亿元互联网产业基金

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海8月4日 - 据新华网周一稍晚报导，中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)旗下直投公司金石投资联合策源创投、华兴资本共同宣布，三方将联手成立规模为50亿元人民币的互联网投资基金，致力于投资助力“互联网＋”发展。
三方共同出资发起设立投资基金管理公司，完成基金募集工作；金石投资和策源创投组建联合团队，甄选优质的新经济创业企业作为目标投资公司。新成立的投资基金将投资于高速增长期、Pre-IPO阶段及后续融资阶段的公司，重点关注行业将涵盖服务类电商、互联网＋房、互联网＋车、互联网金融、互联网农业、分享经济、工业4.0等。
根据计划，金石投资、策源创投将组建联合团队，将“互联网＋”新兴产业与蓬勃发展的境内资本市场连接起来，以“创投投资＋资本运作”的方式，运用私募融资、新三板挂牌及做市、A股战略新兴板IPO、并购重组等资本操作，参与中国“互联网＋”行业发展。
中信证券董事长王东明指出，“互联网＋”将成为中国经济下一个发展重点，而境内资本市场正在经历深层次改革和创新，对于“互联网＋”企业的接受度日益提高，随着多层次资本市场蓬勃发展、注册制改革渐行渐近、战略新兴板框架成型，“创投投资＋资本运作”的双轮驱动模式，将为中国“互联网＋”企业插上强劲双翅。 金石投资是中信证券旗下专业直接投资机构，目前管理超过100亿元私募基金，投资了暴风科技(300431.SZ)、新松机器人(300024.SZ)、东江环保(002672.SZ)等众多创新公司；策源创投共管理过三期美元基金，管理规模共计6亿美元，曾成功投资奇虎360QIHU.N、迅雷(XNET.O)、大众点评等互联网公司。
华兴资本是国内知名独立投资银行，自2004年以来成功完成首次公开募股、并购、可转债发行等近250宗交易，交易总额近260亿美元。
此前，中信证券与华兴资本已组建联合团队，在中国“互联网+”战略的大背景下，为国内新经济企业提供专业投行服务。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。