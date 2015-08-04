中信证券旗下金石投资携手成立50亿元互联网产业基金

路透上海8月4日 - 据新华网周一稍晚报导，中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)旗下直投公司金石投资联合策源创投、华兴资本共同宣布，三方将联手成立规模为50亿元人民币的互联网投资基金，致力于投资助力“互联网＋”发展。

三方共同出资发起设立投资基金管理公司，完成基金募集工作；金石投资和策源创投组建联合团队，甄选优质的新经济创业企业作为目标投资公司。新成立的投资基金将投资于高速增长期、Pre-IPO阶段及后续融资阶段的公司，重点关注行业将涵盖服务类电商、互联网＋房、互联网＋车、互联网金融、互联网农业、分享经济、工业4.0等。

根据计划，金石投资、策源创投将组建联合团队，将“互联网＋”新兴产业与蓬勃发展的境内资本市场连接起来，以“创投投资＋资本运作”的方式，运用私募融资、新三板挂牌及做市、A股战略新兴板IPO、并购重组等资本操作，参与中国“互联网＋”行业发展。

中信证券董事长王东明指出，“互联网＋”将成为中国经济下一个发展重点，而境内资本市场正在经历深层次改革和创新，对于“互联网＋”企业的接受度日益提高，随着多层次资本市场蓬勃发展、注册制改革渐行渐近、战略新兴板框架成型，“创投投资＋资本运作”的双轮驱动模式，将为中国“互联网＋”企业插上强劲双翅。 金石投资是中信证券旗下专业直接投资机构，目前管理超过100亿元私募基金，投资了暴风科技(300431.SZ)、新松机器人(300024.SZ)、东江环保(002672.SZ)等众多创新公司；策源创投共管理过三期美元基金，管理规模共计6亿美元，曾成功投资奇虎360QIHU.N、迅雷(XNET.O)、大众点评等互联网公司。

华兴资本是国内知名独立投资银行，自2004年以来成功完成首次公开募股、并购、可转债发行等近250宗交易，交易总额近260亿美元。

此前，中信证券与华兴资本已组建联合团队，在中国“互联网+”战略的大背景下，为国内新经济企业提供专业投行服务。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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