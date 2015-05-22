中信证券增发至多15亿H股获批 筹资有望高至500亿港元

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透上海5月22日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公告称，其增发至多15亿H股的计划已获中国证监会批准，这意味着该项总额有望达500亿港元的大型融资计划即将启程。
公告显示，周五中信证券已收到中国证监会的相关批复，增发H股计划尚需取得香港联交所批准。
中信证券H股周五收报33.95港元，若以该收盘价及拟发行H股规模上限15亿股计算，其H股筹资额或达509亿港元。
近期，中资券商在港招股获得追捧，据汤森路透旗下IFR周五报导，华泰证券(601688.SS)(6886.HK)香港首次公开发售（IPO）以招股价上限每股24.8港元定价，集资45亿美元，为今年以来香港最大宗IPO。
招商证券(600999.SS)上周亦披露发行H股预案，H股发行规模不超过扩大后总股本的15%，并授予簿记管理人不超过H股发行量15%的超额配售权。募集资金用于增加公司资本金，补充公司营运资金，推动境内外业务发展。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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