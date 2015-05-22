中信证券增发至多15亿H股获批 筹资有望高至500亿港元

路透上海5月22日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公告称，其增发至多15亿H股的计划已获中国证监会批准，这意味着该项总额有望达500亿港元的大型融资计划即将启程。

公告显示，周五中信证券已收到中国证监会的相关批复，增发H股计划尚需取得香港联交所批准。

中信证券H股周五收报33.95港元，若以该收盘价及拟发行H股规模上限15亿股计算，其H股筹资额或达509亿港元。

近期，中资券商在港招股获得追捧，据汤森路透旗下IFR周五报导，华泰证券(601688.SS)(6886.HK)香港首次公开发售（IPO）以招股价上限每股24.8港元定价，集资45亿美元，为今年以来香港最大宗IPO。

招商证券(600999.SS)上周亦披露发行H股预案，H股发行规模不超过扩大后总股本的15%，并授予簿记管理人不超过H股发行量15%的超额配售权。募集资金用于增加公司资本金，补充公司营运资金，推动境内外业务发展。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。