中信证券和海通证券3月净利环比增数倍 但一季度料同比大减

路透上海4月12日 - 3月中国股市企稳反弹，上市证券公司业绩亦走出低谷，大多出现明显上升。中国两大券商股--中信证券(600030.SS)(6030.HK)和海通证券(600837.SS)(6837.HK)3月净利均环比增长逾数倍，不过就一季度而言，券商业绩预计同比大幅下降。

中信证券公告显示，3月中信证券母公司层面实现净利15.22亿元，较2月份1.18亿元增长11.9倍。中信证券子公司中信证券（山东）3月实现净利1.22亿元，亦较上月增近10倍；另一家子公司金通证券亏损23万元，与上月持平。

A股经历了1月持续下跌及2月的小幅震荡，券商股前2月业绩较为疲弱，即使3月环比大增，亦将与去年同期相比有明显差距。