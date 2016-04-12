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中国财经 | 2016年 4月 12日 星期二 09:02 BJT

中信证券和海通证券3月净利环比增数倍 但一季度料同比大减

路透上海4月12日 - 3月中国股市企稳反弹，上市证券公司业绩亦走出低谷，大多出现明显上升。中国两大券商股--中信证券(600030.SS)(6030.HK)和海通证券(600837.SS)(6837.HK)3月净利均环比增长逾数倍，不过就一季度而言，券商业绩预计同比大幅下降。

中信证券公告显示，3月中信证券母公司层面实现净利15.22亿元，较2月份1.18亿元增长11.9倍。中信证券子公司中信证券（山东）3月实现净利1.22亿元，亦较上月增近10倍；另一家子公司金通证券亏损23万元，与上月持平。

海通证券公告显示，3月海通证券母公司实现11.307亿元，较2月份1.34亿元增长7.47倍。

A股经历了1月持续下跌及2月的小幅震荡，券商股前2月业绩较为疲弱，即使3月环比大增，亦将与去年同期相比有明显差距。

粗略计算，一季度中信证券母公司实现净利10.32亿元，去年同期实现净利38.17亿元，全年实现净利198亿元。而今年一季度海通证券母公司实现净利约13.9亿元，去年同期整体实现净利41.02亿元。这两家券商预计本月底将发布一季报。

另外，长江证券(000783.SZ)、申万宏源(000166.SZ)和国元证券(000728.SZ)均发布一季度业绩快报，前三月净利均大幅下降。长江证券一季度净利为5.02亿元，同比下降34.97%；申万宏源一季度净利达10.47亿元，同比下降47.55%；国元证券同比下降70.17%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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