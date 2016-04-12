中信证券和海通证券3月净利环比增数倍 但一季度料同比大减

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月12日 - 3月中国股市企稳反弹，上市证券公司业绩亦走出低谷，大多出现明显上升。中国两大券商股--中信证券(600030.SS)(6030.HK)和海通证券(600837.SS)(6837.HK)3月净利均环比增长逾数倍，不过就一季度而言，券商业绩预计同比大幅下降。
中信证券公告显示，3月中信证券母公司层面实现净利15.22亿元，较2月份1.18亿元增长11.9倍。中信证券子公司中信证券（山东）3月实现净利1.22亿元，亦较上月增近10倍；另一家子公司金通证券亏损23万元，与上月持平。
海通证券公告显示，3月海通证券母公司实现11.307亿元，较2月份1.34亿元增长7.47倍。
A股经历了1月持续下跌及2月的小幅震荡，券商股前2月业绩较为疲弱，即使3月环比大增，亦将与去年同期相比有明显差距。
粗略计算，一季度中信证券母公司实现净利10.32亿元，去年同期实现净利38.17亿元，全年实现净利198亿元。而今年一季度海通证券母公司实现净利约13.9亿元，去年同期整体实现净利41.02亿元。这两家券商预计本月底将发布一季报。
另外，长江证券(000783.SZ)、申万宏源(000166.SZ)和国元证券(000728.SZ)均发布一季度业绩快报，前三月净利均大幅下降。长江证券一季度净利为5.02亿元，同比下降34.97%；申万宏源一季度净利达10.47亿元，同比下降47.55%；国元证券同比下降70.17%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。