中信证券4月净利环比近倍增 因应A股牛市成交火爆

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海5月7日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四稍晚公布4月财务数据，当月公司及其旗下子公司共实现净利29.14亿元人民币，较3月的15.19亿元增长91.8%，4月A股市场持续上涨及股市成交火爆是公司业务大幅增长的主要原因。
中信证券母公司4月实现净利24.47亿元，较上月增长122.45%。值得注意的是，中信证券一季度实现净利38.17亿元，同比增长191.3%，4月单月净利相当于一季度的四分之三。
据统计，4月份沪深股市日均交易额约1.49万亿元，环比提升五成。当月沪综指.SSEC累计大涨18.5%，是今年以来最好月度表现。
中信证券A股周四收报33.16元，跌0.12元，或0.36%。（完）
(发稿 林琦; 审校)
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路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。