中信证券与华兴资本联手 在“互联网＋”战略中掘金

路透上海5月14日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)与致力于TMT（电信、媒体及科技）领域的中国本土投行华兴资本周三签署战略合作协议，双方将组建联合团队，在中国“互联网+”战略的大背景下，为国内新经济企业提供专业投行服务。

中信证券(6030.HK)与华兴资本的联合新闻稿称，双方将为中国新经济企业的架构重组、私募融资、新三板挂牌及做市、A股发行、并购重组等资本运作提供专业服务。

合作内容包括：双方组建联合团队，甄选优秀的新经济创业企业，为其提供一流的投资银行服务；双方共同甄选、商定标的企业名单，共同获取项目机会并为其提供拆除红筹方案、私募融资服务、新三板挂牌及做市、A股发行、并购重组等一系列服务；双方共同为中国企业等在新经济领域的投资、并购、重组等业务提供服务；双方共同开发包括基金在内的各种金融产品，通过中信证券的机构销售渠道进行销售等。

双方高层均认为，在多层次资本市场蓬勃发展、注册制改革即将落地以及“互联网+”时代到来的大背景下，投行将迎来新一轮的黄金时代，双方在各自优势领域积累了丰富的优质客户、优秀团队和业务经验，将共同为新经济领域的创新企业提供中国最优质的投资银行整体解决方案，同时为其提供来自全球顶尖机构投资者的投资机会。

华兴资本近年来促成多项涉及中国科技企业的重大并购，例如优酷YOKU.N与土豆的合并，腾讯(0700.HK)入股京东(JD.O)以及最近的滴滴与快的打车合并，并担任多个海外首次公开发行（IPO）项目的承销商。不过因其没有国内投行牌照，华兴资本还未涉足国内A股市场。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。