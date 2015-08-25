中信证券上半年净利润124.7亿元 同比增逾两倍

此外，截至6月30日，集团境内融资融券业务融资融券余额为1,130.61亿元，其中，融资余额为1,129.325亿元，融券余额为1.285亿元。中信证券称，公司上半年主动实施融资融券业务集中度控制等风控措施，限制了业务规模发展，在6月开始的全市场流动性危机中，这一措施很好地保护了公司融资融券业务的安全。