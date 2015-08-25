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中国财经 | 2015年 8月 25日 星期二 09:28 BJT

中信证券上半年净利润124.7亿元 同比增逾两倍

路透上海8月25日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周二公布半年报，上半年实现净利润124.7亿元人民币，同比增幅达到205.97%，因同期A股市场交投活跃，公司业务规模快速增长、盈利水平提升。

半年报显示，上半年公司实现营收311.11亿元，同比增长195.32%。其中，经纪业务实现收入112.00亿元，同比增长192.76%；资产管理业务实现收入38.36亿元，同比增长70.85%；证券投资业务实现收入110.02亿元，同比增长263.36%；证券承销业务实现收入18.54亿元，同比增长105.67%。

截至6月30日，中信证券母公司净资本为697.14亿元，较2014末增长57.30%，公司表示主要由于报告期内公司发行H股、次级债以及净利润大幅增长所致。

此外，截至6月30日，集团境内融资融券业务融资融券余额为1,130.61亿元，其中，融资余额为1,129.325亿元，融券余额为1.285亿元。中信证券称，公司上半年主动实施融资融券业务集中度控制等风控措施，限制了业务规模发展，在6月开始的全市场流动性危机中，这一措施很好地保护了公司融资融券业务的安全。

中信证券A股周一收报16.38元，过去一个月累计下跌31.46%。（完）

欲了解详情，可点选上证所公告 here

(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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