中信证券上半年净利润124.7亿元 同比增逾两倍

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月25日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周二公布半年报，上半年实现净利润124.7亿元人民币，同比增幅达到205.97%，因同期A股市场交投活跃，公司业务规模快速增长、盈利水平提升。
半年报显示，上半年公司实现营收311.11亿元，同比增长195.32%。其中，经纪业务实现收入112.00亿元，同比增长192.76%；资产管理业务实现收入38.36亿元，同比增长70.85%；证券投资业务实现收入110.02亿元，同比增长263.36%；证券承销业务实现收入18.54亿元，同比增长105.67%。
截至6月30日，中信证券母公司净资本为697.14亿元，较2014末增长57.30%，公司表示主要由于报告期内公司发行H股、次级债以及净利润大幅增长所致。
此外，截至6月30日，集团境内融资融券业务融资融券余额为1,130.61亿元，其中，融资余额为1,129.325亿元，融券余额为1.285亿元。中信证券称，公司上半年主动实施融资融券业务集中度控制等风控措施，限制了业务规模发展，在6月开始的全市场流动性危机中，这一措施很好地保护了公司融资融券业务的安全。
中信证券A股周一收报16.38元，过去一个月累计下跌31.46%。（完）
欲了解详情，可点选上证所公告 here
(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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