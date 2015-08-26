中信证券数人等被公安机关要求协查 四券商被证监会立案调查

路透上海8月26日 - 新华社周二晚报导称，从有关部门获悉，中信证券股份有限公司徐某等８人涉嫌违法从事证券交易活动，《财经》杂志社王某伙同他人涉嫌编造并制造传播证券、期货交易虚假信息，中国证监会工作人员刘某及离职人员欧阳某涉嫌内幕交易、伪造公文印章，上述人员已被公安机关要求协助调查。

新华社随后发出的时评称，此举释放出一个清晰信号：相关的证券市场违法犯罪线索已被公安机关掌握。当前，要切实贯彻违法必惩、违规必究原则，严厉打击资本市场各种违法违规行为，大幅提高违法和失信成本，震慑不法分子，让资本市场环境得到进一步净化，让投资者更好地享受经济发展以及资本市场发展的成果。

此外，海通证券(600837.SS)(6837.HK)、华泰证券(601688.SS)、方正证券(601901.SS)和广发证券000766.SS(1776.HK)四家券商周二晚公告称，因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。

上述公司均表示，立案调查期间将全面配合中国证监会的调查工作，并就相关事项及时履行信息披露义务。

上海证券报报导称，据券商人士分析，调查应是涉嫌两融违规问题。今年以来，证监会曾对券商启动了多次两融业务调查，检查结果显示，部分券商在融资融券等融资类业务中存在包括向不符合条件的客户融资融券等多种违规情况。(完)

(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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