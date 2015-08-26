中信证券数人等被公安机关要求协查 四券商被证监会立案调查

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月26日 - 新华社周二晚报导称，从有关部门获悉，中信证券股份有限公司徐某等８人涉嫌违法从事证券交易活动，《财经》杂志社王某伙同他人涉嫌编造并制造传播证券、期货交易虚假信息，中国证监会工作人员刘某及离职人员欧阳某涉嫌内幕交易、伪造公文印章，上述人员已被公安机关要求协助调查。
新华社随后发出的时评称，此举释放出一个清晰信号：相关的证券市场违法犯罪线索已被公安机关掌握。当前，要切实贯彻违法必惩、违规必究原则，严厉打击资本市场各种违法违规行为，大幅提高违法和失信成本，震慑不法分子，让资本市场环境得到进一步净化，让投资者更好地享受经济发展以及资本市场发展的成果。
此外，海通证券(600837.SS)(6837.HK)、华泰证券(601688.SS)、方正证券(601901.SS)和广发证券000766.SS(1776.HK)四家券商周二晚公告称，因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
上述公司均表示，立案调查期间将全面配合中国证监会的调查工作，并就相关事项及时履行信息披露义务。
上海证券报报导称，据券商人士分析，调查应是涉嫌两融违规问题。今年以来，证监会曾对券商启动了多次两融业务调查，检查结果显示，部分券商在融资融券等融资类业务中存在包括向不符合条件的客户融资融券等多种违规情况。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。