中信证券称前期协助或接受调查的高管陆续返回 1月业绩巨亏

路透上海2月5日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公告称，公司前期协助或接受有关机关调查的徐刚、葛小波、刘威、陈军、闫建霖、祁曙光、陈荣杰已陆续返回工作单位或住所；目前，公司经营情况正常。

公司同时发布的1月财务数据简报显示，今年1月中信证券（母公司）净利巨亏约6.08亿元，因受证券市场波动影响，公司持有的金融工具公允价值本期变动产生损失，对该月财务数据影响较大。

在协助调查之前，前述七位高管的职位分别为：徐刚为董事总经理，负责经济和研究业务；葛小波为财务总监；刘威为金融市场管理委员会主任；陈军负责投行业务；闫建霖负责国际投行业务；陈荣杰任另类投资业务部总监；祁曙光为中信证券旗下金石投资总经理。

中信证券去年起陆续有多位高管协助或接受调查，公司的八人执委会中，仅有已宣布退休的董事长王东明、负责国际业务的副董事长殷可未涉其中。

中信证券此前发布业绩快报，去年实现净利198.25亿元，同比增长74.87%，每股收益1.71元。公司指出，2015年，公司的主营业务继续保持行业前列，相关业务量同比增幅较大，盈利情况良好。

中信证券A股周四收报14.63元，过去一个月下跌16.16%。（完）

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