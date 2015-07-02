中信证券将信用账户融资保证金比例由0.7调整至0.6

路透北京7月2日 - 据两位消息人士透露，中国证监会周三晚间发布新版证券公司融资融券业务管理办法后，周四中国最大证券公司--中信证券(600030.SS)(6030.HK)立即做出反应，计划从即日起，将信用账户融资保证金比例由0.7调整至0.6。

面对近期快速下挫的A股市场，中国证监会接连出台政策组合拳，包括融资融券管理办法及扩大券商融资渠道、降低交易手续费等。

中国证监会昨晚发布新版证券公司融资融券业务管理办法，值得关注的是，新办法提出，融资融券客户担保物的违约处置标准和方式更加灵活，不再将强制平仓作为券商处置客户担保物的唯一方式。

上海证券交易所和深圳证券交易所周三晚间亦发布融资融券交易实施细则修订版。该修订版中提到当客户维持担保比例低于130%时，券商应当通知客户在约定的期限内追加担保物，客户经券商认可后，可以提交除可充抵保证金证券外的其他证券、不动产、股权等资产。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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