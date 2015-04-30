中信证券一季度净利同比增近2倍 各项业务全面开花

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月30日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四公布，一季度实现净利润38.17亿元人民币，同比增长191.3%，A股市场持续走强令公司经纪、资产管理及投资等各条业务线取得大幅增长。
季报显示，一季度该公司实现主营收入99.33亿元，同比增109.5%；每股收益0.35元。
中信证券同期经纪业务手续费净收入达34.64亿元，同比增97%；资产管理业务手续费净收入达11.27亿元，同比增38.1%；投资收益高达42.83亿元，同比增幅2.28倍。
牛市是券商业绩的催化剂，一季度国内各家上市券商均取得不俗业绩，例如海通证券(600837.SS)(6837.HK)前三个月实现净利41.02亿元，同比增长238.88%。
中信证券A股周三收报35.58元，过去一个月累计上涨10.8%。（完）
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(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。