中国券商风控新规将释放净资本 未明显提升杠杆上限--中信

路透上海4月11日 - 在上周五中国证监会就新版证券公司风险控制指标管理办法等公开征求意见，国内最大券商中信证券发布研究报告称，该新规定将释放券商的部分净资本，但没有明显提升券商行业的杠杆上限，维持券商业“中性”评级。

报告称，在原有风险覆盖度和杠杆水平两个维度规范券商资本外，新办法新增了流动性维度；对杠杆水平监管启用了新的“资本杠杆率”指标，新指标与国际惯例一致，并首次将表外资产纳入监管体系。

证监会微博上周五刊登新闻稿称，将对《证券公司风险控制指标管理办法》进行修订，此次修订将原有净资产比负债、净资本比负债两个杠杆控制指标，优化为一个资本杠杆率指标（核心净资本/表内外资产总额），并设定不低于8%的监管要求。并将净资产比负债指标由不得低于20%调整至10%，净资本比净资产指标由不得低于40%调整至20%。

以下是中信证券报告摘要：

2016年4月8日，证监会就修订《证券公司风险控制指标管理办法》（下称《办法》）及配套规则公开征求意见。证监会称，此次修改一方面是对不适应行业发展需要的具体规则进行调整；另一方面，结合行业发展的新形势，通过改进净资本、风险资本准备计算公式，完善杠杆率、流动性监管等指标，提升风控指标的完备性和有效性。 新办法主要变化：与国际接轨，建立三维风险监控体系。1. 旧《办法》对净资本的规范体现在风险覆盖度和杠杆水平两个维度，新办法新增了流动性维度；2. 对风险覆盖度中的净资本计算进行了修改，按照实质重于形式原则对风险准备划分方式进行了调整；3. 对杠杆水平监管启用新的“资本杠杆率”指标，新指标与国际惯例一致，并首次将表外资产纳入监管体系。

对资本和杠杆影响：预计理论释放13.75%净资本，并未显着提升杠杆上限。1. 根据2015年末证券业协会披露的行业自营持仓情况，及我们假设的金融资产风险调整扣减比例，预计新规可释放核心净资本约1146亿元，相应增加附属净资本573亿元，合计增加净资本1719亿元，与2015年末全行业1.25万亿元的净资本相比，增加净资本幅度13.75%。2. 假设表内资产占比表内外资产总额的85%，核心资本占比净资本总额的67%，则证券行业理论杠杆上限为6.98倍，相对于旧《办法》中的6倍理论杠杆，并未明显提升。

对业务影响：鼓励资本中介创新，约束自营和表外。1. 根据实质重于形式的风险监管原则，已对冲风险的投资组合不再全额计入权益证券及衍生品规模，而是按照组合Delta值总额的5%计入自营权益类证券规模，这将为权益衍生品的资本中介业务释放空间。2. 在自营资产风险准备计算上，各类自营投资计算比例均有增加，体现了约束投资风险的监管思路。3. 首次将表外资产纳入监管，一方面体现公平原则，另一方面利于防范系统性风险。

利于行业长远发展，无法改变短期业务困局，维持行业“中性”评级。新的净资本管理办法接轨国际标准，对于风险覆盖程度、资本杠杆水平、流动性水平进行了规范，搭建了良好的监管底层架构，利于行业长期发展。但无法改变证券行业目前面临的业务困局，即交易量和佣金率下滑，带来经纪业务佣金收入大幅下降；及资本中介业务需求减少，带来资本闲置和资金利用效率下降。2016年证券行业PB2.13倍，预计ROE仅6.18%。上市大券商平均1.64倍PB，预计ROE6.38%，并未低估，维持行业“中性”评级。（完）