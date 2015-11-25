中信证券称其4-9月虚增互换业务逾万亿系公司系统升级错误（更新版）

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
(新增中信证券官方回应)
路透北京11月25日 - 中国证券业协会周二公布场外证券业务开展情况报告称，中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)4-9月累计虚增互换业务规模1.06万亿元人民币（包括新增规模和终止规模）；协会正在进一步调查核实，发现违规情况将视情节相应采取自律管理措施。
中信证券相关负责人对此表示，出现相关问题是因为公司系统升级造成对外报送个别信息的错误，主要涉及互换业务4-9月新增规模和终止规模的数据错误，但存量规模数据是正确的。公司在发现相关问题后，已于11月初进行了数据更正，当前，公司互换业务规模不超过400亿元。
证券业协会报告指出，中信证券自4月至9月报送的场外衍生品月报数据出现重大误差，造成其间各月互换业务新增规模及终止规模同时虚增(累计虚增额达10,633.63亿元)，但未对每月存量规模造成影响。这期间正好涵盖了中国股灾爆发的时段。
该误差影响范围包括4-9月各期《证券公司场外业务数据统计报表》中互换业务月度新增、终止及年度累计规模，相关数据已在本期报告中予以修正。报告并指出，截至10月底，共39家证券公司开展了场外衍生品业务，月末未了结初始名义本金余额2,792.1亿元。
在中信证券高层接连被调查后，这家中国最大券商上周宣布最新人事变动，公司现任董事长王东明将退休，曾担任过公司总经理的张佑君将重返中信证券，被提名为新董事长人选。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。