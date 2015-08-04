中信证券自即日起暂停融券交易 配合交易所两融规则修改

路透上海8月4日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周二在其客户端软件发布公告称，为配合交易所融资融券交易规则的紧急修改，控制业务风险，自即日起公司暂停融券交易。

中国上海和深圳两大证交所周一晚间同时发布公告，分别修订各自的融资融券交易实施细则，明确规定投资者在融券卖出后，需自次一交易日方可偿还相关融券负债。（完）