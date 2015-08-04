中信等多家券商暂停融券交易 配合规则修改进行系统改造（更新版）

（新增更多券商公告）

路透上海8月4日 - 在沪深证交所对融资融券规则紧急做出修改后，中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)等多家券商周二起暂停其融券卖出业务。中信证券称，暂停融券业务是为配合规则修改进行业务系统的改造，待系统改造完成后再恢复。

长城证券和华泰证券(601688.SS)(6886.HK)等券商亦刊登类似公告，周二起暂停融券卖出。长城证券称，根据交易所的相关通知，公司系统需配合改造。为符合交易规则，公司将于周二起临时关闭融券卖出的功能，恢复融券卖出功能的时间将另行通知。

中信证券官网发布通知称，“为落实新的交易规则，我司相关系统需要做改造，以实现次一交易日才可以进行直接还券、买券还券的交易检查。在系统改造完成之前，为了防止对当日融券合约还券行为的发生，从即日起，暂停融券卖出功能。

中国上海和深圳两大证交所周一晚间同时发布公告，分别修订各自的融资融券交易实施细则，明确规定投资者在融券卖出后，需自次一交易日方可偿还相关融券负债。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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