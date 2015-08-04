中信等多家券商暂停融券交易 配合规则修改进行系统改造（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
（新增更多券商公告）
路透上海8月4日 - 在沪深证交所对融资融券规则紧急做出修改后，中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)等多家券商周二起暂停其融券卖出业务。中信证券称，暂停融券业务是为配合规则修改进行业务系统的改造，待系统改造完成后再恢复。
长城证券和华泰证券(601688.SS)(6886.HK)等券商亦刊登类似公告，周二起暂停融券卖出。长城证券称，根据交易所的相关通知，公司系统需配合改造。为符合交易规则，公司将于周二起临时关闭融券卖出的功能，恢复融券卖出功能的时间将另行通知。
中信证券官网发布通知称，“为落实新的交易规则，我司相关系统需要做改造，以实现次一交易日才可以进行直接还券、买券还券的交易检查。在系统改造完成之前，为了防止对当日融券合约还券行为的发生，从即日起，暂停融券卖出功能。
中国上海和深圳两大证交所周一晚间同时发布公告，分别修订各自的融资融券交易实施细则，明确规定投资者在融券卖出后，需自次一交易日方可偿还相关融券负债。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。