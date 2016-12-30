中信证券勇夺2016年亚太ECM“双冠王” 中资投行影响力扩大

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透香港12月30日 - 汤森路透初步数据显示，2016年亚太地区股权资本市场(ECM)交易活动减少22.5%，因首次公开发行(IPO)表现疲弱，遏制对该地区新上市公司的需求，而受股市波动影响，已上市公司大幅削减二次发行。
截至12月28日的数据显示，亚太地区证交所的股票发行额降至2,074亿美元，二次发行大减29.3%，降幅远超IPO的下降2.4%。
香港稳坐全球IPO市场头把交椅，上海次之。包括纽约证交所(NYSE)、纳斯达克(Nasdaq)和东京证交所在内的主要交易所，都经历了交易活动骤然降温。
无论是以交易额还是以估算佣金衡量，中国最大证券公司--中信证券(600030.SS)(6030.HK)都稳夺亚太桂冠。这是内地投行首次取得如此傲人功绩，突显中资投行影响力日益扩大。
以下为2016年亚太地区ECM承销商排名，以及估算佣金排名。
银行 交易额(百万美元) 较2015年变动 2016年排名 2015年排名
中信证券 12,074 -3.0% 1 4
摩根士丹利 9,670 -40.3% 2 3
瑞银 7,251 -66.6% 3 2
花旗集团 7,202 -9.0% 4 7
海通证券 6,204 21.2% 5 14
国泰君安证券 6,075 40.3% 6 16
华夏证券 5,977 16.8% 7 15
中金 5,761 -4.1% 8 12
高盛 5,696 -73.8% 9 1
华泰证券 5,469 29.2% 10 17
总计 207,380 -22.5%
来源：汤森路透
银行 2016年佣金(百万美 较2015年变动
元)
中信证券 287.8 7.9%
摩根士丹利 245.4 20.6%
华夏证券 161.7 25.5%
广发证券 160.7 57.1%
花旗集团 148.3 57.0%
摩根大通 140.8 16.3%
德银 140.2 -6.6%
瑞银 138.3 -45.4%
国信证券 134.4 -5.8%
中金 132.4 13.7%
总计 5,032 -5.6%
来源：汤森路透/Freeman & Co (完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。