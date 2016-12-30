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国际财经 | 2016年 12月 30日 星期五 14:05 BJT

中信证券勇夺2016年亚太ECM“双冠王” 中资投行影响力扩大

路透香港12月30日 - 汤森路透初步数据显示，2016年亚太地区股权资本市场(ECM)交易活动减少22.5%，因首次公开发行(IPO)表现疲弱，遏制对该地区新上市公司的需求，而受股市波动影响，已上市公司大幅削减二次发行。

截至12月28日的数据显示，亚太地区证交所的股票发行额降至2,074亿美元，二次发行大减29.3%，降幅远超IPO的下降2.4%。

香港稳坐全球IPO市场头把交椅，上海次之。包括纽约证交所(NYSE)、纳斯达克(Nasdaq)和东京证交所在内的主要交易所，都经历了交易活动骤然降温。

无论是以交易额还是以估算佣金衡量，中国最大证券公司--中信证券(600030.SS)(6030.HK)都稳夺亚太桂冠。这是内地投行首次取得如此傲人功绩，突显中资投行影响力日益扩大。

以下为2016年亚太地区ECM承销商排名，以及估算佣金排名。

银行 交易额(百万美元) 较2015年变动 2016年排名 2015年排名

中信证券 12,074 -3.0% 1 4

摩根士丹利 9,670 -40.3% 2 3

瑞银 7,251 -66.6% 3 2

花旗集团 7,202 -9.0% 4 7

海通证券 6,204 21.2% 5 14

国泰君安证券 6,075 40.3% 6 16

华夏证券 5,977 16.8% 7 15

中金 5,761 -4.1% 8 12

高盛 5,696 -73.8% 9 1

华泰证券 5,469 29.2% 10 17

总计 207,380 -22.5%

来源：汤森路透

银行 2016年佣金(百万美 较2015年变动

元)

中信证券 287.8 7.9%

摩根士丹利 245.4 20.6%

华夏证券 161.7 25.5%

广发证券 160.7 57.1%

花旗集团 148.3 57.0%

摩根大通 140.8 16.3%

德银 140.2 -6.6%

瑞银 138.3 -45.4%

国信证券 134.4 -5.8%

中金 132.4 13.7%

总计 5,032 -5.6%

来源：汤森路透/Freeman & Co (完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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