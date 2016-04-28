中信国际电讯收购Linx Telecom电讯业务 拓中亚及东欧市场

路透香港4月28日 - 电信运营商--中信国际电讯(1883.HK)周四宣布，收购总部位于荷兰的Linx Telecommunications旗下电讯业务，将业务延伸至中亚及东欧市场，预计在2016年下半年完成交易。

中信国际电讯表示，通过其全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司进行此项收购，所收购资产包括长达470公里的波罗的海光纤网络，与及莫斯科和塔林的网管中心和位于爱沙尼亚共和国首都塔林之数据中心，该数据中心是爱沙尼亚最大的互联网交换中心（TLL-IX）。

公司未有透露此次交易作价，而交易须待监管部门批准。

＂是次收购将扩大中信国际电讯CPC的全球业务网络，令其网络覆盖范围从现有的亚太区、美加及西欧地区，进一步延伸至中亚及东欧市场，有利于把握国家‘一带一路’区域经济合作战略带来的机遇。＂公司新闻稿称。

中信国际电讯主席辛悦江称，今次收购Linx Telecommunications电讯业务项目，是落实公司以中国大陆市场为基础，以港澳地区为基地和桥梁，加快向国际市场拓展和覆盖的发展战略的重要组成部份，公司将全力拓展国际市场业务及增加全球网络覆盖量。

Linx Telecommunications目前在14个国家、24个据点提供电讯服务，覆盖西欧、中欧、东欧及中亚地区。

中信国际电讯为中国大型综合企业中信股份(0267.HK)控股的公司。公司持有澳门电讯有限公司99%权益。

该股今天收盘持平于3.23港元，过去一个月升近7%。（完）