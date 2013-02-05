全球生活成本排行榜出炉 东京居首

路透伦敦2月4日（记者 Belinda Goldsmith） - 经济学人信息部（EIU）周一发布的年度调查显示，澳大利亚的悉尼和墨尔本超越多数欧美城市，跻身全球五大生活成本最高的城市行列。

根据EIU全球生活成本指数，全球生活成本最高的20个城市中，有11个在亚洲和大洋洲，有八个在欧洲，一个在南非，北美则没有一个城市在其列。

而10年前，全球生活成本最高的20个城市中，只有六个在亚洲，欧美则分别有10个和四个。EIU全球生活成本指数衡量93个国家、131个城市的生活成本，常被跨国企业作为计算外派员工安置费用的重要依据。

在2013年度调查中，东京被评为全球生活成本最高的城市，日本大阪则排名第二。去年苏黎世因汇率波动因素排名第一，今年受政府汇率管控影响，排名回落至第七。

EIU全球生活成本指数编辑Jon Copestake称，最明显的变化之一是澳大利亚的生活成本上升。悉尼和墨尔本分别排名第三和第五，排名第四的是挪威的奥斯陆。

“10年前，甚至没有一个澳大利亚城市跻身全球50大生活成本最高的城市行列，我还没见过其他任何城市排名攀升这么快的，”他对路透说。

排名前十的其他城市还包括新加坡、苏黎世、巴黎、委内瑞拉首都加拉加斯和日内瓦。

EIU指出，尽管全球20大生活成本最高城市中并无北美城市，但相对于美国其他城市而言，纽约的生活成本还是有所上升，在全球生活成本最高城市榜单中排名与洛杉矶并列第27。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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