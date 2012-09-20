（更正）奥斯陆为全球最贵城市 上海排第49

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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（更正：标题内上海的排名应为“第49位”非“第40位”）
路透苏黎世9月14日电---周五公布的一项研究显示，奥斯陆是全球最昂贵的城市，排名超过苏黎世和东京，但是苏黎世居民收入颇丰，是全球购买力最强的城市。
瑞银UBSN.VX对全球72座城市的年度调查发现，苏黎世居民平均工资水平居於全球之首，购买力也最强。
这项调查涵盖了122种商品和服务的一篮子价格，并对汇率波动因素作了调整。生活成本指数则是由商品价格除以15个行业的加权净时薪而得。
“在东京，工作九分钟就足够买一个麦当劳‘巨无霸汉堡’，但是在内罗毕则需要工作84分钟，”调查发现。
在苏黎世买一个这种汉堡要工作13分钟，但其他商品的价格则要低於东京，这使得苏黎世成为全球购买力最强的城市。
“在苏黎世工作22小时即可买到一部iPhone，相比之下，在马尼拉则需要多花去20倍的时间，”瑞银指出。
在伊斯坦布尔和上海买一个“巨无霸”分别需要工作42分钟和29分钟，但在纽约和香港只需要10分钟就够了。
德里和孟买的生活成本最低，在纽约生活的昂贵程度全球排名第六，莫斯科和上海分别排在第40位和第49位。
调查还发现，全球工作时数最短的城市要数巴黎、里昂和哥本哈根。亚洲、非洲、中东和南美地区的工作最辛苦，每年工作时间超过2,000小时。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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