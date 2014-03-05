新加坡取代东京成外派人员生活成本最高城市

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月4日 - 根据经济学人信息社（EIU）周二发布的年度报告，新加坡取代东京，成为外派人员生活成本最高的城市。

报告指出，新元升值、公共事业费用高、买车费用贵等，是导致新加坡取代东京成为外派人员生活成本最高城市的原因。过去多年，东京在该排行榜中一直高居首位。

该榜单以美元计的生活成本为基础。

巴黎的排名上升六位，成为外派人员生活成本第二高城市。EIU称，这部分反映出欧洲经济有所复苏。其它位列前十的城市分别是奥斯陆、苏黎世、悉尼、加拉加斯、日内瓦、墨尔本、东京和哥本哈根。

伦敦和纽约分别名列第15位和第26位。

孟买是外派人员生活成本最低的城市，这一定程度上与当地政府对一些产品提供补贴以及当地工资低有关。排在孟买前面的分别是卡拉奇、新德里和大马士革。

“人们对结构性生活成本高的欧洲城市的看法好转，加上亚洲枢纽城市持续崛起，意味着这两个地区的城市不断在提供全球生活成本最高昂的成本，”报告编辑Jon Copestake在声明中称。（完）