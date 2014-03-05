新加坡取代东京成外派人员生活成本最高城市

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月4日 - 根据经济学人信息社（EIU）周二发布的年度报告，新加坡取代东京，成为外派人员生活成本最高的城市。
报告指出，新元升值、公共事业费用高、买车费用贵等，是导致新加坡取代东京成为外派人员生活成本最高城市的原因。过去多年，东京在该排行榜中一直高居首位。
该榜单以美元计的生活成本为基础。
巴黎的排名上升六位，成为外派人员生活成本第二高城市。EIU称，这部分反映出欧洲经济有所复苏。其它位列前十的城市分别是奥斯陆、苏黎世、悉尼、加拉加斯、日内瓦、墨尔本、东京和哥本哈根。
伦敦和纽约分别名列第15位和第26位。
孟买是外派人员生活成本最低的城市，这一定程度上与当地政府对一些产品提供补贴以及当地工资低有关。排在孟买前面的分别是卡拉奇、新德里和大马士革。
“人们对结构性生活成本高的欧洲城市的看法好转，加上亚洲枢纽城市持续崛起，意味着这两个地区的城市不断在提供全球生活成本最高昂的成本，”报告编辑Jon Copestake在声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选