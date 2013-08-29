墨尔本蝉联全球最佳宜居城市榜首 大马士革垫底

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透伦敦8月28日 - 根据《经济学人》本月发布的调查，在世界最佳宜居城市排行榜中，澳大利亚的墨尔本连续三年蝉联榜首，叙利亚首都大马士革则垫底。
在榜单上排名第二的是维也纳，紧随其后的是加拿大的温哥华、多伦多和卡尔加里（Calgary）。排名前十的城市还包括澳大利亚的阿德莱德（Adelaide）、珀斯（Perth）和悉尼、芬兰首都赫尔辛基以及新西兰的奥克兰。
“我们对这个澳大利亚增速最快的城市（墨尔本）再次被评为全球最佳宜居城市感到无比自豪，”维多利亚州政府驻英国总代理Geoffrey Conaghan在电邮声明中称。
《经济学人》的调查以社会稳定性、医疗保健、文化、环境、教育及基础设施这五大指标为根据，在众多城市中将墨尔本评为第一；同时还强调随着中东和北非局势动荡，大马士革、埃及开罗、比利亚的黎波里在榜单中排名下降。
该调查不包括阿富汗喀布尔、伊拉克巴格达等一些长期饱受冲突和动荡困扰的城市。
其他排在后十位的城市包括孟加拉国的达卡、尼日利亚的拉各斯（Lagos）、利比亚的黎波里、巴布亚新几内亚的莫尔兹比港（Port Moresby）以及津巴布韦的哈拉雷（Harare）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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