墨尔本蝉联全球最佳宜居城市榜首 大马士革垫底

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月28日 - 根据《经济学人》本月发布的调查，在世界最佳宜居城市排行榜中，澳大利亚的墨尔本连续三年蝉联榜首，叙利亚首都大马士革则垫底。
在榜单上排名第二的是维也纳，紧随其后的是加拿大的温哥华、多伦多和卡尔加里（Calgary）。排名前十的城市还包括澳大利亚的阿德莱德（Adelaide）、珀斯（Perth）和悉尼、芬兰首都赫尔辛基以及新西兰的奥克兰。
“我们对这个澳大利亚增速最快的城市（墨尔本）再次被评为全球最佳宜居城市感到无比自豪，”维多利亚州政府驻英国总代理Geoffrey Conaghan在电邮声明中称。
《经济学人》的调查以社会稳定性、医疗保健、文化、环境、教育及基础设施这五大指标为根据，在众多城市中将墨尔本评为第一；同时还强调随着中东和北非局势动荡，大马士革、埃及开罗、比利亚的黎波里在榜单中排名下降。
该调查不包括阿富汗喀布尔、伊拉克巴格达等一些长期饱受冲突和动荡困扰的城市。
其他排在后十位的城市包括孟加拉国的达卡、尼日利亚的拉各斯（Lagos）、利比亚的黎波里、巴布亚新几内亚的莫尔兹比港（Port Moresby）以及津巴布韦的哈拉雷（Harare）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。