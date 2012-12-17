游客对伦敦居民友好度、卫生及物价予以差评--调查

路透伦敦12月13日 - 今年夏季奥运会期间，伦敦或许是以欢快愉悦的形象示人。但近日公布的一项调查显示，从居民友好度、城市干净程度和物价方面看，游客对伦敦的评价依然不高。

根据旅游网站TripAdvisor的一项调查，在全球40个城市中，从当地人的友好程度看伦敦排名倒数第二。

在当地人友好程度排名中，莫斯科位于倒数第一，而位居第一的则是墨西哥的坎昆。

伦敦在其他九个方面的调查中表现也相当逊色，其中安全方面的排名是第28位，干净程度方面则位列第26位，物价方面则排在第35位。

从购物和出租车服务质量看，伦敦的口碑相当不错，分别排名第四位和第五位。购物方面排名前三的城市分别是纽约、曼谷和迪拜。

TripAdvisor发言人Emma Shaw称：“尽管今年评估伦敦的人对这里的评价不是特别地高，但要记住的是，很多受访者可能是在伦敦发生重大变化前体验的该市。”

“这项调查或许还表明，即使再伟大的城市，也不可能做到尽善尽美，”她说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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