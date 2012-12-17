游客对伦敦居民友好度、卫生及物价予以差评--调查

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月13日 - 今年夏季奥运会期间，伦敦或许是以欢快愉悦的形象示人。但近日公布的一项调查显示，从居民友好度、城市干净程度和物价方面看，游客对伦敦的评价依然不高。
根据旅游网站TripAdvisor的一项调查，在全球40个城市中，从当地人的友好程度看伦敦排名倒数第二。
在当地人友好程度排名中，莫斯科位于倒数第一，而位居第一的则是墨西哥的坎昆。
伦敦在其他九个方面的调查中表现也相当逊色，其中安全方面的排名是第28位，干净程度方面则位列第26位，物价方面则排在第35位。
从购物和出租车服务质量看，伦敦的口碑相当不错，分别排名第四位和第五位。购物方面排名前三的城市分别是纽约、曼谷和迪拜。
TripAdvisor发言人Emma Shaw称：“尽管今年评估伦敦的人对这里的评价不是特别地高，但要记住的是，很多受访者可能是在伦敦发生重大变化前体验的该市。”
“这项调查或许还表明，即使再伟大的城市，也不可能做到尽善尽美，”她说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。