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国际财经 | 2016年 4月 16日 星期六 08:13 BJT

花旗集团季度获利重挫27% 为贷款损失拨备大笔费用

路透4月15日 - 美国以资产计第四大银行花旗集团(Citigroup)(C.N)周五公布季度获利重挫27%，因拨备大笔费用弥补能源贷款的亏损，且收缩部分业务导致成本增加。

花旗表示，截止3月31日当季净利从上年同期的48亿美元或每股盈余1.51美元，重挫至35亿美元或每股盈余1.10美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为每股获利1.03美元。目前尚不清楚周五公布的这些数据是否具有可比性。

目前就美国主要银行已公布的第一季财报来看，花旗获利降幅为最大。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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