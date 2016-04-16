花旗集团季度获利重挫27% 为贷款损失拨备大笔费用

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透4月15日 - 美国以资产计第四大银行花旗集团(Citigroup)(C.N)周五公布季度获利重挫27%，因拨备大笔费用弥补能源贷款的亏损，且收缩部分业务导致成本增加。
花旗表示，截止3月31日当季净利从上年同期的48亿美元或每股盈余1.51美元，重挫至35亿美元或每股盈余1.10美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为每股获利1.03美元。目前尚不清楚周五公布的这些数据是否具有可比性。
目前就美国主要银行已公布的第一季财报来看，花旗获利降幅为最大。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。