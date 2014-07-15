焦点：花旗同意支付70亿美元与美国政府和解

2012年10月16日资料图片，在纽交所拍摄到的花旗集团标识。 REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿7月14日 - 花旗集团(C.N)同意支付70亿美元以了结在美国受到的一宗调查，调查内容为金融危机前夕该公司在在兜售劣质抵押贷款支持证券时误导投资者。和解协议中，美国司法部祭出了史上最高的民事欺诈罚金。

周一宣布的和解规模是许多分析师之前预期的两倍多，但低于谈判期间政府要求的120亿美元。

此时距离这波金融危机高峰时期已差不多六年。这是证券包装出售和高风险住房贷款问题遭到司法部调查的案子之一。

美国银行(BAC.N)也因类似指控在与司法部进行磋商，不过最近几周协商暂停，因双方对罚金问题的看法相差数十亿美元。

司法部第三号人物Tony West在宣布与花旗达成的协议时说道，“我们将继续追查这些案子，”他补充说，相关的声明可能“要不了多久”就会发布。

花旗承认，自己知道“很大一部分”样本贷款并不符合承销规定的要求，但还是把它们打包进了证券。

有文件显示，在一笔2007年的交易中，花旗一位交易员在电子邮件中对同事说，他已经审查过一份有关最差品质贷款的尽职报告，他们“应该开始求上帝保佑”了。

这位交易员写道，许多贷款上列出的借款人收入情况非常可疑，要不然就是房屋价值低于原先估值。他称“如果这些贷款有半数出现问题，也不会让人吃惊”。但花旗仍对这部分资产池中的贷款进行证券化。

和解协议于周末签署，之前经历了数月的谈判，谈判期间政府曾要求120亿美元的和解费，并威胁要起诉花旗。

“惩罚是恰如其分的，因为有关花旗不当行为的证据充分有力，”美国司法部长霍尔德(Eric Holder)在周一的声明中说。

“尽管花旗了解到他们正在进行证券化的贷款中存在严重而普遍的问题，风险与日俱增，但银行及其员工隐瞒了这些问题，”霍尔德补充说。

**罚金创纪录**

花旗集团在周一稍早表示，第二季计提约38亿美元相关税前费用，导致公司获利下滑96%。

花旗股价收高3%报48.42美元。

根据协议，花旗将缴纳45亿美元现金，并向低收入租房者和状况不佳的业主提供25亿美元资助。

现金部分包括向司法部缴纳创纪录的40亿美元民事罚款，相当于摩根大通(JPM.N)11月缴纳罚金的两倍；另外5亿美元用于了结五名州检察长和美国联邦存款保险公司(FDIC)的指控。

向司法部缴纳的罚款用于了结针对花旗2003-2008年设计或承销的抵押贷款支持债券和更复杂的担保债务凭证(CDO)的起诉。

协议有关消费者的部分将包括，提供资金用于廉租房建设，以及2018年底前到期贷款的本金减免或延期还款。(完)

(编译 李爽/郑茵/王丽鑫； 审校 张明钧/徐文焰)

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