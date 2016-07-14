专访：花旗瞄准亚洲高成长公司 力图提振企业银行业务--高管

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透香港7月13日 - 花旗集团(C.N)计划加强重点，争取在快速增长的互联网公司等亚洲“新兴市场冠军”处赢得更大份额的业务，作为其提高企业银行业务营收计划的一部分。
花旗将亚洲视作增长最快的地区，目前该地区企业银行业务雇员超过600人。花旗新任命的亚太区企业银行业务主管Gerald Keefe表示，将进行有针对性的招聘，以扩大在该地区的影响力。
“这些公司迅速实现规模经营，现在愈发在发达市场增长，”Keefe说。他意指中国和印度等国新兴市场的冠军公司。
花旗4月宣布任命Keefe为亚太区企业银行业务主管，这是一个新设立的职位，这个部门将为金融机构、公共部门实体、企业和跨国公司当地分支等客户服务的银行家集中到一起。
“这个新职位的优先任务之一就是，以有效和负责的态度，实现亚洲企业银行业务营收稳定增长，”Keefe对路透说。他之前担任花旗日本企业银行业务主管。
花旗加强亚洲企业银行业务背后的大背景是，第一季交易、顾问和承销业务营收下滑，拖累获利。
花旗亚洲企业银行业务提供现金管理、外汇、贸易融资、贷款、资本市场和结构性产品解决方案。该部门将与投资银行和市场部门密切合作。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。