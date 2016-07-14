专访：花旗瞄准亚洲高成长公司 力图提振企业银行业务--高管

路透香港7月13日 - 花旗集团(C.N)计划加强重点，争取在快速增长的互联网公司等亚洲“新兴市场冠军”处赢得更大份额的业务，作为其提高企业银行业务营收计划的一部分。

花旗将亚洲视作增长最快的地区，目前该地区企业银行业务雇员超过600人。花旗新任命的亚太区企业银行业务主管Gerald Keefe表示，将进行有针对性的招聘，以扩大在该地区的影响力。

“这些公司迅速实现规模经营，现在愈发在发达市场增长，”Keefe说。他意指中国和印度等国新兴市场的冠军公司。

花旗4月宣布任命Keefe为亚太区企业银行业务主管，这是一个新设立的职位，这个部门将为金融机构、公共部门实体、企业和跨国公司当地分支等客户服务的银行家集中到一起。

“这个新职位的优先任务之一就是，以有效和负责的态度，实现亚洲企业银行业务营收稳定增长，”Keefe对路透说。他之前担任花旗日本企业银行业务主管。

花旗加强亚洲企业银行业务背后的大背景是，第一季交易、顾问和承销业务营收下滑，拖累获利。

花旗亚洲企业银行业务提供现金管理、外汇、贸易融资、贷款、资本市场和结构性产品解决方案。该部门将与投资银行和市场部门密切合作。(完)