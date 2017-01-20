花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透香港1月20日 - 花旗集团(C.N)表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
花旗亚太消费金融负责人Anand Selvakesari向路透表示，2016年财富管理新净资金成长率上升，高于过去四五年的个位数百分比中段水准。
Selvakesari在专访中表示，花旗已扩大数码服务，以吸引更多年轻客户，同时也推出新产品。
他并未透露实际的新净资金数字。
由于经济成长增速较高、薪资快速上升、且创业环境催生富裕客户的速度高于欧美，亚洲已成为全球财富管理业者的主要战场。
该主管称，花旗地区财富管理业务得到提振，去年新增客户8-12%。
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
“财富持续产生--新兴市场的富裕阶层不断扩大。在金字塔的顶端，这些主要市场的财富继续增加。”Selvakesari说道。
“鉴于这些市场的人口规模，可能会有两位数的增幅。”
据瑞信研究院全球财富年报称，2016年亚太家庭财富总计增长4.5%至80万亿美元，北美增长2%，而欧洲则缩水1.7%。
据该报告，2016年亚太成人平均财富增加2.9%，为所有地区中增速最快，并称亚太市场每年财富增速将在6.3%，到2021年将触及109万亿美元。(完)
(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 高琦/艾茂林)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。