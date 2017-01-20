花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%

路透香港1月20日 - 花旗集团(C.N)表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。

花旗亚太消费金融负责人Anand Selvakesari向路透表示，2016年财富管理新净资金成长率上升，高于过去四五年的个位数百分比中段水准。

Selvakesari在专访中表示，花旗已扩大数码服务，以吸引更多年轻客户，同时也推出新产品。

他并未透露实际的新净资金数字。

由于经济成长增速较高、薪资快速上升、且创业环境催生富裕客户的速度高于欧美，亚洲已成为全球财富管理业者的主要战场。

该主管称，花旗地区财富管理业务得到提振，去年新增客户8-12%。

以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。

“财富持续产生--新兴市场的富裕阶层不断扩大。在金字塔的顶端，这些主要市场的财富继续增加。”Selvakesari说道。

“鉴于这些市场的人口规模，可能会有两位数的增幅。”

据瑞信研究院全球财富年报称，2016年亚太家庭财富总计增长4.5%至80万亿美元，北美增长2%，而欧洲则缩水1.7%。

据该报告，2016年亚太成人平均财富增加2.9%，为所有地区中增速最快，并称亚太市场每年财富增速将在6.3%，到2021年将触及109万亿美元。(完)