独家：花旗和美国Bancorp出售巴西信用卡合资公司--消息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透圣保罗4月22日 - 直接了解交易的两名知情人士周五透露，花旗集团和美国Bancorp同意将持有的巴西信用卡处理合资公司Elavon do Brasil的全部股权出售给当地一家同业公司，交易金额未予披露。
两公司连月来为退出这家亏损公司而展开的谈判将由此结束。
因交易尚属保密，知情人士要求匿名。他们称，作为交易的一部分，Stone Pagamentos SA同意为Elavon补充资本，并注入额外资金以促进未来增长。(完)
(编译 王颖；审校 王兴亚)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。