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国际财经 | 2016年 4月 25日 星期一 11:14 BJT

独家：花旗和美国Bancorp出售巴西信用卡合资公司--消息

路透圣保罗4月22日 - 直接了解交易的两名知情人士周五透露，花旗集团和美国Bancorp同意将持有的巴西信用卡处理合资公司Elavon do Brasil的全部股权出售给当地一家同业公司，交易金额未予披露。

两公司连月来为退出这家亏损公司而展开的谈判将由此结束。

因交易尚属保密，知情人士要求匿名。他们称，作为交易的一部分，Stone Pagamentos SA同意为Elavon补充资本，并注入额外资金以促进未来增长。(完)

(编译 王颖；审校 王兴亚)

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