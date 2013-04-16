《美国个股分析》花旗昔日扩大招聘投行人手，如今开花结果

**业界排名上升**

从已经结案的并购交易来看，金融危机之前花旗在这类交易中的收入通常可排到全球前三。汤森路透数据显示，2010年花旗的排名开始下降，最低在2012年第一季降到了第11名。不过今年第一季已经回到第五。

花旗在北美的这项排名最低于2012年第一季降到第14，但2013年第一季也回到了第五。

该行在股票承销方面的排名也变得更加靠前，2008年第三季曾降到全球第九，2011年有数个季度都在第七。但2013年第一季来到了第二。

“投行业务收入已经稳定增长几个季度，”花旗首席财务官John Gerspach在最新财报发布后的记者电话会议上表示。

Gerspach说，业绩增长源于之前的招聘行动已经带来成果，意即花旗重建了专长于能源、医疗和技术行业的银行家团队。

竞争对手说，花旗受益至少也部分是因为欧洲对手表现疲弱。在欧洲大银行对企业放贷的意愿下降之际，花旗可以趁势进入赢回业务。该行2013年第一季来自对大型企业贷款的利润升至3.09亿美元，上年同期只有1,200万美元。

更多交易已于4月结案，对营收和利润的贡献将体现在花旗第二季的财报。

下面两宗交易都有花旗提供顾问服务。一宗是Elan Corp PLC 以32.5亿美元出售所持有的Tysabri权益，另一宗是Discovery Communications Inc 以17亿美元收购了ProSiebenSat.1 Media AG 的北欧电视与电台业务。(完) (译文审校 王冠中)