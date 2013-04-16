《美国个股分析》花旗昔日扩大招聘投行人手，如今开花结果

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**业界排名上升**
从已经结案的并购交易来看，金融危机之前花旗在这类交易中的收入通常可排到全球前三。汤森路透数据显示，2010年花旗的排名开始下降，最低在2012年第一季降到了第11名。不过今年第一季已经回到第五。
花旗在北美的这项排名最低于2012年第一季降到第14，但2013年第一季也回到了第五。
该行在股票承销方面的排名也变得更加靠前，2008年第三季曾降到全球第九，2011年有数个季度都在第七。但2013年第一季来到了第二。
“投行业务收入已经稳定增长几个季度，”花旗首席财务官John Gerspach在最新财报发布后的记者电话会议上表示。
Gerspach说，业绩增长源于之前的招聘行动已经带来成果，意即花旗重建了专长于能源、医疗和技术行业的银行家团队。
竞争对手说，花旗受益至少也部分是因为欧洲对手表现疲弱。在欧洲大银行对企业放贷的意愿下降之际，花旗可以趁势进入赢回业务。该行2013年第一季来自对大型企业贷款的利润升至3.09亿美元，上年同期只有1,200万美元。
更多交易已于4月结案，对营收和利润的贡献将体现在花旗第二季的财报。
下面两宗交易都有花旗提供顾问服务。一宗是Elan Corp PLC 以32.5亿美元出售所持有的Tysabri权益，另一宗是Discovery Communications Inc 以17亿美元收购了ProSiebenSat.1 Media AG 的北欧电视与电台业务。(完) (译文审校 王冠中)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。