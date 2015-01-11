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市场报道 | 2015年 1月 11日 星期日 12:54 BJT

美国个股：花旗去年底临时决定下调交易员奖金，因12月后半月营收骤降

路透1月9日 - 据了解情况的消息人士透露，由于2014年最后两周市场交易营收大幅减少，花旗集团 本周削减了固定收益和股权市场交易员的奖金总额。

该消息人士称，奖金较上年减少大约5-10%，12月中期时，还曾预计与上年水平持平。

消息人士称，奖金减少是由于12月下半月交易业绩全线下滑。

花旗首席执行官(CEO)Mike Corbat在12月9日表示，他预计市场营收较上年同期减少约5%。

奖金减少的消息由花旗联席总裁James Forese在周三向交易部门的高管内部通告，周五下午华尔街日报予以报导。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)
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