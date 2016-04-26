花旗集团任命林钰华担任花旗中国行长

中国国企：建立央企境内外投资负面清单，设定禁止和特别监管类--国资委
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港4月26日 - 花旗集团 周二发表声明称，已任命林钰华（Christine Lam）接替欧兆伦（Andrew Au）担任花旗中国行长。
花旗集团工作逾33年的林钰华将继续向花旗集团亚太区CEO高晋诚（Francisco Aristeguieta）汇报。
林钰华最近的职务是花旗亚太区营运及科技部主管，在那之前担任香港和澳门地区的业务经理。(完)
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.0 -0.230% 五年期公债 -0.125% +0.5 -0.130% 10年期公债 0.055% +1.0 0.045% 20年期公债 0.585% +0.0 0.585% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.32 -0.06 150.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债