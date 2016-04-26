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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 18:25 BJT

花旗集团任命林钰华担任花旗中国行长

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港4月26日 - 花旗集团 周二发表声明称，已任命林钰华（Christine Lam）接替欧兆伦（Andrew Au）担任花旗中国行长。

花旗集团工作逾33年的林钰华将继续向花旗集团亚太区CEO高晋诚（Francisco Aristeguieta）汇报。

林钰华最近的职务是花旗亚太区营运及科技部主管，在那之前担任香港和澳门地区的业务经理。(完)

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