《独家新闻》花旗考虑在更多国家撤出消费银行业务,以降低成本

目前任何国外资产的出售都将会很困难.全球其他的银行业者也一直在结束国外的据点,可能不容易找到买家.举例而言,汇丰控股 自2011年以来在全球已售出信用卡业务等40多个业务和其他资产,但有时售价不尽如人意.

花旗集团也有一些额外的难处.该行正把半数的资本拿来支撑金融危机期间庞大损失相关的不良资产及税收利益.

在本月稍早的分析师和投资人会议上,Corbat表示他希望定期评估公司产生营收的"方式、地点及对象",如此削减成本的进程会更加"常态化",而不只是一次性事件.

分析师未能成功说服Corbat提供更多他准备在其他哪些国家削减成本的细节.(完)